SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dia seguinte aos atos golpistas, a reunião de Lula com governadores, a internação de Bolsonaro em hospital nos EUA e outras notícias para começar esta terça-feira (10).

POLÍTICA

PF vai indiciar cerca de 1.000 golpistas, que serão levados ao presídio da Papuda. Bolsonaristas foram presos em flagrante por suspeita de crimes cometidos em atos de vandalismo.

ATAQUE À DEMOCRACIA. Câmara aprova intervenção federal na segurança do DF e aguarda Senado. Medida foi decidida por Lula após golpistas invadirem prédios dos Três Poderes

GOVERNO LULA

Abin avisou sobre risco de violência na véspera de ataques em Brasília. Despachos alertando sobre perigo de depredação chegaram a 48 órgãos do governo federal.

GOVERNO LULA

'Eles querem é golpe, e golpe não vai ter', diz Lula em reunião com governadores. Presidente convocou reunião com chefes dos Executivos estaduais e de Poderes um dia após ataque de bolsonaristas.

POLÍTICA

Movimento para identificar autores de ataques golpistas ganha as redes

Iniciativas da sociedade civil foram seguidas pela criação de canais oficiais de denúncia

ATAQUE À DEMOCRACIA

Grupos bolsonaristas intensificam narrativa de infiltrados e acusam militares de omissão. Narrativa principal de tentar se desvincular de atos violentos na Esplanada já circulava em grupos desde novembro.

GOVERNO TARCÍSIO

Tarcísio recua e vai a reunião de governadores com Lula em Brasília

Governador de São Paulo, aliado de Bolsonaro, iria ficar no estado para reuniões, mas voltou atrás

ATAQUE À DEMOCRACIA

Bolsonaro é internado em Orlando. Ex-presidente está nos EUA desde o fim de dezembro e procurou hospital após fortes dores abdominais.

DIPLOMACIA BRASILEIRA

EUA dizem que visto de chefe de Estado deixa de valer quando pessoa perde cargo. Porta-voz de Departamento de Estado cita necessidade de nova categoria de visto; caso pode se assemelhar ao de Bolsonaro.

GOVERNO LULA

Golpistas urinaram em peça de Burle Marx e quebraram um Krajcberg; veja lista. Busto da artista Marta Minujín foi encontrado no chão e restauração de relógio de dom João 6º é considerada difícil.

CELEBRIDADES

Cássia Kis envia fake news para a Folha de S.Paulo ao ser indagada sobre invasões em Brasília. Procurada pela Folha de S.Paulo para comentar atos extremistas, atriz bolsonarista envia vídeos em que acusa 'militantes do MST e petistas'.

JORNALISMO

Tutinha deixa presidência da Jovem Pan em meio a inquérito por fake news. Grupo é investigado pelo Ministério Público Federal por informações falsas e estímulo a ataques antidemocráticos.

COTIDIANO

Chuvas deixam um morto e mais de 130 cidades em emergência em Minas Gerais. Desabamento em Barbacena matou homem de 23 anos; previsão é de mais tempestades ao longo da semana.

COMIDA

Noma, considerado um dos melhores restaurante do mundo, vai fechar as portas. No topo da lista do 50 Best em 2010, 2011, 2012 e 2014, casa irá se transformar em uma espécie de laboratório de comida.