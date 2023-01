RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro busca três suspeitos de furtarem uma farmácia na madrugada de segunda (9), no bairro Engenho Novo, zona norte da cidade.

Um vídeo de câmeras de segurança do local foi divulgado pela corporação com o objetivo de obter informações que levem à identificação dos suspeitos, dois deles aparentemente idosos.

As imagens mostram que um dos homens tem cabelos brancos, enquanto o outro é calvo. Ambos têm dificuldade para a locomoção. Eles são guiados por uma terceira pessoa, que segura uma lanterna.

Segundo a polícia, o trio levou todos os remédios originais de laboratórios do estoque da farmácia, deixando para trás genéricos e similares. Para entrar no estabelecimento, eles arrombaram um cadeado e fugiram em um veículo Fiorino.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que não foi acionada para a ocorrência. Em dezembro, um terço das prisões efetuadas na região ocorreram devido a furtos e roubos.

"Cerca de 30% das prisões realizadas pela unidade no mês de dezembro foram de criminosos que praticam furtos em residências e estabelecimentos comerciais. Vale destacar que, segundo os dados do Instituto de Segurança Pública, o número de roubos a estabelecimentos comerciais apresentou uma queda de 39%, quando comparado o mês de dezembro de 2022 com o mesmo período do ano de 2021", diz trecho do comunicado.

Investigadores apelidaram informalmente o trio de 'gangue dos idosos'. Não há informações sobre outros crimes praticados pelos mesmos suspeitos.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 25ª DP (Engenho Novo).