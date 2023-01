BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Um casal de idosos morreu soterrado na madrugada desta terça (10) ao ter a casa em que moravam em Santana de Caldas, distrito de Caldas, na região sul de Minas Gerais, atingida por deslizamento de terra provocado pelas fortes chuvas que atingem o estado.

Os bombeiros foram acionados por volta das 2h. Quando chegaram ao local, vizinhos já haviam retirado dos escombros os corpos dos idosos. O homem tinha 70 anos e a mulher, 66.

Com as duas vítimas, o número de mortes causadas pelas tempestades em Minas Gerais subiu para 20. Há 131 cidades em situação de emergência, e 10.816 desalojados e 1.974 desabrigados no estado. Segundo relatório divulgado pela Defesa Civil, a previsão indica pancadas de chuva em todo o estado nesta terça.

Há, ainda, uma pessoa desparecida. Em Antônio Dias, no Vale do Rio Doce, os bombeiros iniciaram nesta terça o terceiro dia de buscas por um homem de 25 anos que desapareceu durante enchente de córrego que atingiu sua casa na zona rural do município.

Com aproximadamente 10 mil habitantes, Antônio Dias é uma das cidades que mais sofrem com as chuvas no estado -já são quatro mortes, e há 37 desalojados e 12 desabrigados.

Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar e Exército atuam na desobstrução de estradas de acesso a comunidades da zona rural. As comunidades de Fazenda dos Assis, Oncinha e Baixada do Vale ainda estão isoladas por via terrestre.

Em Belo Horizonte, um barranco caiu na Vila Cemig, na região do Barreiro, na noite desta segunda (9), e arrastou um muro de arrimo. Três carros foram atingidos e parcialmente soterrados. Ninguém se feriu.