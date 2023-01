SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Reconhecido há anos como um dos mais importantes rankings de restaurantes do mundo, o The World?s 50 Best vai ter uma nova lista a partir deste ano: os 50 melhores hotéis do globo.

Em seu site, a organização adiantou que a premiação vai ocorrer em setembro de 2023, mas ainda sem local ou data definidos. De acordo com o grupo, o lançamento acontece após anos de planejamento, consultas com especialistas internacionais e pesquisas sobre viagens.

"Nossa ambição é criar o sistema de classificação de hotéis mais igualitário, útil e transparente já feito", diz a nota oficial. "Ao contrário de outros prêmios do setor hoteleiro, não haverá custo de entrada, pré-seleção ou comparecimento à cerimônia. O resultado será uma lista genuína das experiências de hotel mais memoráveis em todo o mundo, tudo embalado para os amantes de viagens explorarem", completa.

Além de listar os 50 melhores restaurantes do mundo há 20 anos, o 50 Best também divulga o top 50 dos bares ao redor do mundo.

Na última edição do The World's 50 Best de restaurantes, em julho de 2022, o brasileiro A Casa do Porco ficou com a sétima colocação. O vencedor foi o dinamarquês Geranium. Aliás, o também dinamarquês Noma, primeiro colocado do prêmio cinco vezes, abalou as estruturas da alta gastronomia ao anunciar que vai interromper o serviço regular em 2024.

Em novembro, o prestigiado ranking divulgou os 50 melhores bares do mundo. O vencedor foi o espanhol Paradiso, localizado em Barcelona.

De acordo com a organização, a votação para o top 50 de hotéis deve aplicar métodos semelhantes aos já utilizados nos outros dois rankings. Serão 580 votantes, misturando pessoas do setor hoteleiro, jornalistas de viagens, educadores, profissionais de hospitalidade e viajantes de luxo.