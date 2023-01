Com o objetivo de ampliar o conteúdo oferecido aos seus clientes, a Folhapress passa a distribuir dois novos produtos para os assinantes do Serviço Noticioso e do SNG Online.

Todas as manhãs, os clientes já estão recebendo desde o início do ano um resumo das principais notícias para começar o dia bem informado. Trata-se de um boletim rápido e conciso, para orientar assinantes e leitores, enviado sempre com o assunto NOTÍCIAS-DESTAQUES.

Além disso, a Folhapress distribuirá todos os dias úteis, antes da abertura dos mercados, um texto com um resumo do que de mais importante acontece na economia e que deve impactar o mercado financeiro. Este boletim econômico começará a ser disponibilizado na próxima segunda-feira (16) e será enviado sempre com o assunto ECONOMIA-DESTAQUES.

Ambos os novos produtos são oferecidos como cortesia para os clientes que já assinam o Serviço Noticioso e o SNG Online.