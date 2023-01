SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um caminhão de carga foi abandonado na manhã desta terça (10) na marginal Pinheiros, na zona sul de São Paulo, após o motorista e um ajudante serem sequestrados e levados para um cativeiro. A via permaneceu com bloqueios parciais até as 7h40, quando foi totalmente liberada após a remoção do veículo.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), as vítimas foram abordadas por cinco pessoas armadas.

A dupla foi roubada, obrigada a fornecer senhas de cartões bancários e a fazer transferências por Pix, conforme relato do motorista. "Já fomos assaltados outra vez, mas não com tanta brutalidade como hoje", disse em entrevista ao SP1, da TV Globo.

O veículo foi abandonado na pista local da marginal, na altura da avenida Octalles Marcondes Ferreira, sentido Interlagos. Segundo a SSP e a Polícia Militar, o cativeiro em que as vítimas foram mantidas fica próximo ao local da abordagem.

"Levou a gente para uma favela, para um quartinho, dois elementos armados e um cachorro pit bull", contou o motorista. "Disseram 'o caminhão bloqueou, vocês vão morrer'", continuou, ainda na entrevista à TV.

Após o roubo, as vítimas foram deixadas em uma estação de trem. A Polícia Civil investiga o caso, e a ocorrência foi registrada no 98º DP (Jardim Miriam), segundo a SSP.

Em nota, a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) afirmou que os agentes fizeram bloqueios parciais na pista para manter o fluxo de veículos até que o caminhão fosse removido. O bloqueio durou aproximadamente uma hora e causou lentidão momentânea no trecho, informou o órgão.