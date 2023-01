SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma caminhonete foi engolida por uma cratera em uma rua de João Monlevade (MG), em meio às fortes chuvas que atingem a região.

Imagens de câmeras de segurança registraram o passo a passo do incidente, mostrando o asfalto, em que estava pintada uma faixa de pedestres, cedendo aos poucos. Durante todo o processo, o trânsito na rua Pedro Bicalho, no bairro Carneirinhos, seguiu normalmente, com outros carros passando perto da área afundada.

O descuido quase virou tragédia segundos depois de a cratera se abrir, na tarde desta segunda-feira (9), quando o motorista de uma VW Saveiro fez uma curva para entrar na rua e seguiu para dentro do buraco. O vídeo divulgado nas redes sociais mostra que ele conseguiu sair sozinho da caminhonete, poucos segundos após a queda, pela janela do veículo.

Apesar do susto, ele permaneceu em pé ao lado do carro sem dar sinais de dor. Em nota à reportagem, a prefeitura de João Monlevade informou que o homem não sofreu ferimentos, mas não divulgou a identidade da vítima, que ainda não se pronunciou.

A administração municipal também declarou que "várias cidades vêm sofrendo com a chuva intermitente das últimas semanas" e que, em meio ao excesso de água, houve "um abatimento de rede pluvial e de esgoto na via".

Após a ocorrência, o local em que a cratera se abriu foi interditado. A Prefeitura afirma que já deu início aos reparos necessários e que a via deve ser liberada "ainda essa semana". As autoridades ainda estão negociando o conserto dos danos no carro com o dono da Saveiro.