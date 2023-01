SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das pistas da serra das Araras, trecho da Via Dutra que liga São Paulo e Rio de Janeiro, foi interditada após a queda de uma barreira no km 231, em Piraí (RJ).

O deslizamento ocorreu por volta das 3h30 desta terça (10), e não houve feridos, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

A CCR RioSP, que administra a via, diz que os veículos trafegam pela outra pista, em mão dupla, e que as equipes trabalham para liberar o local do deslizamento. A previsão, no entanto, é de que o trabalho seja concluído às 20h desta terça -após mais de 16 horas do ocorrido.

Segundo a PRF, foram registrados cerca de 20 km de congestionamento durante a manhã. Já nesta tarde, a concessionária CCR RioSP informou, às 16h14, congestionamento em Paracambi, também no Rio, entre os km 233 e 225, no sentido de São Paulo, por causa do acidente.

Em alerta publicado pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) nas redes sociais, é possível ver a lama na pista após o deslizamento e o tráfego desviado.

A previsão é de chuva para os próximos cinco dias em Piraí, segundo informações da Climatempo.

No sábado (7), um deslizamento também interditou parcialmente um trecho da Dutra em Barra Mansa (RJ). O acidente ocorreu por volta das 2h10 e grandes pedras caíram na pista. Um caminhão que passava pelo local foi atingido, mas ninguém ficou ferido, de acordo com a concessionária.