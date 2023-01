SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Kauan Farias, 20, foi o responsável por tirar a mãe da fila de espera por um transplante no rim. Graziele Farias estava há quatro anos aguardando a doação de um novo órgão -até que filho apareceu como doador após morrer em um acidente em Birigui, interior de São Paulo.

O rapaz colidiu a motocicleta que pilotava no primeiro dia de 2023. Ele teve traumatismo craniano grave, entrou em coma e, após a internação em uma unidade de saúde de Birigui, foi transferido para um hospital em Araçatuba. No entanto, Kauan não resistiu e teve morte cerebral constatada na terça-feira (3).

Kauan era skatista e se dedicada ao esporte há sete anos. Nas redes sociais, ele se apresentava como atleta e mostrava as habilidades com o skate, sonhando em crescer na área profissionalmente. "Eu vou conseguir, ainda vou ser grande", escreveu ele em uma das publicações na qual aparece fazendo manobras.

Em março de 2021, Kauan chegou a ser premiado pela atuação no skate. Ele participou da Copa Promissão, realizada em Promissão, município a 70 km de Birigui. Na ocasião, Kauan levou o troféu de primeiro lugar na categoria de skatista iniciante. "Gratidão sempre. Obrigada, skateboarding", disse ele ao celebrar a conquista.

Kauan não tinha patrocínio no esporte e, na biografia do Instagram, exaltava o próprio mérito. "Foco, força e determinação", diz trecho.

Segundo a tia dele, Nayara Furquim, Kauan sempre dava apoio ao tratamento da mãe, que faz hemodiálise e perdeu 100% da visão. "Ele sempre falava quando a encontrava triste, chorosa: 'Mãe, aguenta mais um pouquinho. Logo mais nós vamos poder fazer tudo que você tem vontade de fazer'. O sonho da vida dele era esse", contou ela à reportagem.

Após o óbito, Kauan doou os pulmões, fígado, os dois rins (um deles para a própria mãe), coração para retirada de válvulas e córneas, e tecido ósseo, segundo a Santa Casa de Araçatuba.

Muitos amigos lamentaram a morte dele nas redes sociais. "Você nunca será esquecido! Nós te amamos", escreveu um. "Saudade que fica. Que Deus te receba de braços abertos", disse outro. "Você faz tanta falta. Sua alegria, seu jeitinho, tudo em você faz falta aqui", afirmou uma terceira amiga.

Após o transplante, a mãe de Kauan passa bem e se recupera da cirurgia no hospital. Hoje, a família auxilia nos cuidados de outra filha pequena de Graziele. A família começou a compartilhar uma vaquinha aberta no ano passado para tentar quitar a dívida da casa que Graziele mora. Ela está com mais de oito parcelas atrasadas por não conseguir pagar mensalmente os boletos em razão da perda de visão.