SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um professor de inglês da rede municipal de ensino de Campo Grande foi preso nesta terça-feira (10) pela Polícia Civil por suspeita de abusar sexualmente de 14 alunos. Ele foi detido em casa no bairro Recanto das Paineiras. À polícia, o homem negou as acusações.

Segundo a Polícia Civil, o homem era investigado em vários inquéritos policiais da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) pelos crimes de estupro de vulnerável contra crianças. Durante a investigação policial, que teve início em novembro de 2022, o docente foi afastado de suas funções pela Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande.

As vítimas eram estudantes das turmas da pré-escola até o quinto ano, com idades entre 4 e 11 anos, sendo a maioria do sexo masculino.

Segundo o site da Polícia Civil, Anne Karine Trevisan, delegada-titular da DEPCA, informou que todas as vítimas foram ouvidas em depoimento especial à corporação e confirmaram os abusos sexuais.

No interrogatório, o suspeito negou que tenha abusado sexualmente dos alunos, mas disse que "tinha o hábito de beijar e abraçar seus alunos apenas como um gesto de carinho".