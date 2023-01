SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um menino de 11 anos foi morto com golpe de faca por outra criança, de 10 anos, na tarde desta segunda-feira (9) em Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo.

Segundo apurou a Polícia Civil de Franco da Rocha com parentes da vítima, o menino estava brincando com outras crianças em uma laje, quando o garoto de 10 anos desferiu uma facada em seu peito.

Conforme boletim de ocorrência, a polícia foi informada da morte logo após a vítima dar entrada na UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) da cidade.

No local, a polícia apurou que a criança chegou ao centro médico com ferimento no peito e parada cardiorrespiratória.

A partir daí, policiais civis foram até o local onde a criança suspeita do crime morava. Diante de representante do Conselho Tutelar de Franco da Rocha, o menino disse que estava brincando, quando o garoto de 11 anos e outras crianças tentaram bater nele.

Para se defender, contou, pegou uma faca de frutas que estava em cima da pia e feriu o menino. O garoto, segundo a polícia, afirmou que não tinha noção do seu ato. O caso foi registrado como morte suspeita.

De acordo com a Prefeitura de Franco da Rocha, a família e a criança estão sendo direcionadas ao programa de proteção a menores de idade ameaçados de morte. O Conselho Tutelar vai resguardar a integridade da criança.

A família do menino que morreu também terá acompanhamento social e de saúde mental, segundo a administração municipal.

A Secretaria da Segurança Pública informou que a arma foi apresentada e apreendida para perícia.