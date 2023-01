SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As ordens de prisão à cúpula da segurança do DF, a pressão no PT para saída de Múcio, os vencedores do Globo de Ouro e outras notícias para começar esta quarta-feira (11).

STF

Moraes determina prisão de Anderson Torres, ex-ministro de Bolsonaro. Ex-titular da Justiça está nos Estados Unidos; ele foi exonerado de pasta do DF após ataques golpistas do 8 de janeiro.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Ex-ministro de Bolsonaro diz que vai voltar ao Brasil e se apresentar à Justiça após ordem de prisão. Anderson Torres está nos Estados Unidos e teve ordem de prisão decretada por Alexandre de Moraes.

ATAQUE À DEMOCRACIA

PF prende mulher apontada como uma das organizadoras de ataques golpistas em Brasília

Ana Priscila Azevedo negou em áudio postado em um grupo que tenha sido responsável pela depredação dos prédios públicos

AUGUSTO ARAS

Aras cria órgão de defesa da democracia após anos de inação contra golpismo de bolsonaristas. Procurador-geral da República instala comissão para ajudar nas investigações de ataques golpistas no país.

POLÍTICA

PT espera que Múcio peça para sair e poupe Lula do desgaste de demiti-lo. Ministro da Defesa é elogiado por habilidade e temperamento, mas avaliação é que momento exige outro perfil.

CONGRESSO NACIONAL

Senado aprova intervenção federal no DF com voto contrário de bolsonaristas. Oito senadores, incluindo Flávio Bolsonaro, foram contra o decreto de Lula que intervém na segurança até o fim de janeiro.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Vandalismo em Brasília pode acabar em demissão por justa causa. Advogados recomendam, entretanto, cautela na aplicação da dispensa por falta grave.

GOVERNO BOLSONARO

Bolsonaro recebe alta de hospital nos EUA. O ex-presidente havia sido internado após sentir dores abdominais, na segunda (9).

MUNDO

Vaticano reabre investigação sobre desaparecimento de adolescente após 40 anos. Sumiço de Emanuela Orlandi é cercado de teorias da conspiração e gerou série da Netflix sobre o caso.

CULTURA

Spielberg, Cate Blanchett e Austin Butler vencem Globo de Ouro; veja premiados. Cerimônia não tem transmissão na TV brasileira e acontece após continuidade do prêmio ser ameaçada por escândalos.

COMIDA

Fechamento do Noma levanta debate sobre sustentabilidade da alta cozinha. Restaurante, eleito melhor do mundo cinco vezes, anunciou que vai encerrar seu serviço regular.

COTIDIANO

Preta Gil é diagnosticada com câncer no intestino: 'Conto com a energia de todos'. Ela disse que começa o tratamento na próxima segunda-feira (16).

ESPORTE

Daniel Alves é investigado por assédio sexual, confirma tribunal. Jogador 'nega veementemente' todas as acusações

INTERIOR DE SÃO PAULO

Bolão da Mega da Virada se transforma em caso de polícia no interior de SP. Grupo de apostadores de São José da Bela Vista reivindica prêmio que foi sorteado para outro rateio do mesmo organizador.