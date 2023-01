SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher suspeita de matar a própria avó, de 78 anos, e esconder o corpo dela em uma mala para ficar com a herança da família foi presa na tarde desta terça-feira (10) em Santa Catarina.

Segundo a Polícia Civil, a suspeita, que fugiu ao ser vista tentando sair de casa com o corpo da vítima na mala, se entregou após negociação feita com advogadas.

O caso ocorreu no dia 31 de dezembro no bairro Santa Regina, em Itajaí. O corpo da idosa foi achado nas primeiras horas do dia 1º de janeiro.

A principal hipótese da polícia é de que a suspeita tinha interesse na herança e no apartamento em que a avó morava, mas ela ficou em silêncio ao ser interrogada.

A mulher, que não teve identidade revelada, foi indiciada pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Ela está à disposição da Justiça.