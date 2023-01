VITÓRIA, ES (UOL/FOLHAPRESS) - Câmeras de segurança de uma lanchonete registraram a ação de cinco criminosos armados, munidos até de uma metralhadora e um fuzil, que promoveram um arrastão no município da Serra (ES), na noite da última segunda-feira (9).

Nas imagens, várias pessoas são vistas deitadas no chão durante a abordagem violenta, no estabelecimento que fica no bairro Parque Residencial Vista do Mestre. Por volta das 21h30, o grupo chega ao local em um Corsa Sedan prata. Enquanto um motorista permaneceu no veículo, quatro homens descem armados e ordenam que todos deitem no chão. Celulares, carteiras e joias de pelo menos 12 vítimas são recolhidos em menos de um minuto.

Os bandidos fugiram do local e não foram mais vistos na região. A reportagem tentou falar com a dona da lanchonete por telefone, mas ela disse que não queria comentar sobre o assunto. "Já falamos com a polícia e vamos deixar para eles resolverem isso", informou.

Em nota oficial, a Polícia Militar disse que foi acionada por um solicitante que relatou que "quatro indivíduos armados teriam assaltado diversas pessoas em via pública, no bairro Residencial Vista do Mestre, levando aparelhos celulares das vítimas. Os criminosos teriam se evadido em seguida em um veículo", informou a PM em nota enviada à reportagem.

SEGUNDA AÇÃO EM MENOS DE DUAS HORAS

Quase duas horas depois, o mesmo carro foi visto no bairro José de Anchieta. O terceiro vídeo mostra que dois descem e rendem um jovem que caminhava pela rua e uma outra mulher que estava na frente de casa. Ambos tiveram os pertences roubados. Nem mesmo uma camisa de frio da vítima foi deixada ignorada.

O proprietário de um pet shop disse que tem fechado as portas mais cedo depois que a onda de assaltos na região aumentou nos últimos meses e reclama que não há reforço no policiamento.

"Esse carro está rodando tem tempo e eles estão armados com fuzis, metralhadora, pistolas e a gente não pode fazer nada. Eu estou fechando para tentar ter um pouco mais segurança quando meus funcionários voltam para casa. Aqui no bairro a gente não pode dar mole. Isso tá acontecendo com mais frequência há uns quatro meses. E a polícia só aparece quando a gente chama", contou Cristian Resende à reportagem.

Por meio de uma nota, a Polícia Civil informou que orienta as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, para que se tome ciência do caso e investigue.

A polícia ainda reforçou que "a população pode contribuir para o trabalho da Polícia de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site em que é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas", informou a PC à reportagem.

