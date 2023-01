SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um fazendeiro do Paraná está sendo investigado por decepar a mão de um funcionário que não recebeu o salário pelos serviços prestados e furtou uma galinha. A dívida era de R$ 300 e já teria sido cobrada mais de uma vez, sem sucesso.

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima tem 60 anos, e trabalhava na chácara do suspeito, em Rio Branco do Sul, na região metropolitana de Curitiba. Ele perdeu a mão esquerda quando, durante uma discussão, foi atingido com um facão.

O caso aconteceu em 31 de dezembro do ano passado, mas o homem demorou uma semana para procurar atendimento médico porque tentava tratar o ferimento em casa. Vizinhos acionaram a Defesa Civil para que o encaminhasse ao hospital, conforme mostrou a RICtv, afiliada à RecordTV.

Ele foi atendido inicialmente pelo serviço social da prefeitura de Rio Branco do Sul, e o caso foi encaminhado para a Polícia Civil. A vítima foi ouvida e o suspeito identificado pela polícia, que investiga o caso.

A reportagem tenta contato com a prefeitura da cidade para saber sobre o estado de saúde da vítima. Caso tenha retorno, a nota será atualizada.