SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois homens suspeitos de participação em um roubo à residência foram mortos durante troca de tiros com policiais da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), na madrugada desta quinta-feira (12), na rua da Consolação, na capital paulista. A informação foi confirmada pela Polícia Militar.

Segundo a PM, o caso ocorreu por volta das 4h30. Equipes da Rota receberam uma denúncia de roubo a uma residência, que não teve a localização divulgada, e que os suspeitos fugiram em dois veículos.

Um dos carros foi abordado na rodovia Raposo Tavares (SP-270) com três suspeitos. Todos foram presos, de acordo com a PM.

O segundo veículo teria fugido em alta velocidade, sentido zona sul, sendo perseguido por outra equipe da Rota. Ainda de acordo com a PM, durante a perseguição, o motorista perdeu o controle da direção e bateu o veículo em um poste na rua da Consolação, no cruzamento com a rua Sergipe.

O veículo era ocupado por três suspeitos, que teriam atirado contra os militares, que revidaram. Na troca de tiros, os três suspeitos foram atingidos. Dois morreram e um foi socorrido para um hospital da região. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.