SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Rio2C, um dos maiores eventos sobre inovação da América Latina, ocupará a Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, pela segunda vez desde o fim da pandemia. Entre 11 e 16 de abril, os 11 palcos e mais de 500 painéis do evento trarão discussões sobre "soft power", nome dado à influência indireta de um país, capaz de moldar desejos e preferências através da cultura, de valores políticos e de políticas externas.

A programação de painéis terá uma conversa entre o casal alemão Baran bo Odar e Jantje Friese, criadores da série "Dark", e uma conversa entre o cineasta Fernando Meirelles e o produtor canadense Niv Fichman. Também confirmados estão a cantora Ludmilla, o escritor futurista Brett King e Pam Kaufman, presidente e CEO para mercados internacionais da Paramount.

O criador do Rio2C, Rafael Lazarini, de 50 anos, acredita que o Brasil tem um potencial grande para se beneficiar de estratégias de "soft power".

"Vivemos na era da influência e o Brasil é um celeiro infinito de ativos para o uso dessa estratégia. A floresta amazônica, por exemplo, é um símbolo com enorme potencial para a construção da imagem do país, assim como a cultura e a diversidade do nosso povo", diz.

"Os Estados Unidos foram provavelmente os primeiros a descobrir que através de Hollywood poderiam influenciar o mundo. Hoje vemos China, Coréia do Sul e a própria Ucrânia usando o 'soft power' para controlar narrativas e construir suas imagens globalmente."

O Rio2C deste ano conta com dois palcos novos. O Arts & Crafts será dedicado a design, moda e arquitetura, e discutirá como as artes impactam a sociedade. Já o Game+ discutirá o universo dos jogos eletrônicos, que ganhou um espaço dedicado graças ao sucesso do tema na edição passada.

Clientes do cartão BB Ourocard Creator já podem comprar ingressos para o evento em pré-venda exclusiva.

RIO2C

Quando Ter. (11) a dom. (16) de abril

Onde Cidade das Artes - Avenida das Américas, 5300, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ)

Preço R$ 100 a R$ 1.100Link: https://www.rio2c.com/