MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O ministro da Casa Civil, Rui Costa, assinou nesta quinta-feira (12) a exoneração do coronel da reserva Adriano de Souza Azevedo da Assessoria Especial de Planejamento e Assuntos Estratégicos do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) da Presidência da República. O registro consta no Diário Oficial da União.

Considerado braço direito e homem de confiança de general Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, Adriano foi o responsável por fazer a monitoração dos participantes da Cúpula da Confederação das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP 25), realizada em 2019, em Madri, na Espanha.

Além do coronel, Rui Costa também assinou a exoneração de Fabiane Ramos de Alcântara do cargo de Assessora da Assessoria Especial Parlamentar do GSI.

Augusto Heleno foi exonerado do GSI antes de Lula tomar posse em 1º de janeiro.

'Desbolsonarização'. Com o intuito de "desmilitarizar" e "desbolsonarizar" a Esplanada dos Ministérios, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem retirado militares da ativa e da reserva de cargos políticos.

O processo atinge integrantes das Forças Armadas, policiais e mulheres e filhos de oficiais nomeados em postos-chave pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que serão repassados a apadrinhados de partidos aliados.

A "desmilitarização" do governo foi alardeada pelo próprio Lula antes mesmo do início oficial da campanha eleitoral. Em abril do ano passado, durante um evento da Central Única dos Trabalhadores (CUT), ele prometeu tirar militares dos cargos políticos.