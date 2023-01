SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A minuta de decreto golpista, os gastos de Bolsonaro com cartão corporativo, o pacote de Haddad para melhorar contas públicas e outras notícias para começar esta sexta-feira (13).

ATAQUE À DEMOCRACIA

Decreto golpista previa comissão revisora das eleições e quebra de sigilo de ministros do TSE. Minuta de documento para Bolsonaro tentar mudar eleições foi encontrado em casa do ex-ministro Anderson Torres.

GOVERNO LULA

Ministros de Lula falam em tentativa de golpe de Estado com minuta de decreto. Objetivo era 'fabricar o caos para enterrar a democracia', afirma Alexandre Padilha; PF encontrou na casa do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro decreto para reverter as eleições.

GOVERNO BOLSONARO

Bolsonaro gastou R$ 27,6 milhões com cartão corporativo em 4 anos. Gastos publicados em resposta a pedido via LAI incluem R$ 13,7 mi em hotéis, R$ 8.600 em sorveterias e R$ 581 mil em padarias.

GOVERNO LULA

Lula expõe desconfiança com segurança no Planalto e diz que Forças Armadas não são poder moderador. Presidente diz que papel militar está definido na Constituição e que não é 'como pensam que são'.

GOVERNO LULA

Lula diz que governa desde dezembro 'porque genocida se trancou em casa'. Presidente também se referiu a Bolsonaro como 'brutamonte' que tem 'desequilíbrio mental'.

STF

Moraes afastou governador do DF sem pedido de órgãos de investigação ou parlamentares. Ministro do STF adotou medida inédita e retirou Ibaneis do cargo de ofício, sem que PGR ou PF tenham feito requisição.

GOVERNO LULA

Haddad propõe pacote de R$ 242,7 bi para melhorar contas públicas. Se implantadas com sucesso, medidas poderiam reverter rombo e entregar superávit neste ano.

ECONOMIA

Americanas precisará de mais capital, diz Rial, após deixar presidência da companhia. Ex-presidente cita falta de transparência e falhas em relatórios da Americanas em conferência com investidores.

MUNDO

Deputados dos EUA acionam Biden e pedem investigação do FBI sobre ataques em Brasília.

Parlamentares pedem que Casa Branca revogue visto diplomático de Bolsonaro.

COTIDIANO

Promotoria vai recorrer de decisão que soltou Suzane von Richthofen. Ela cumpriu 20 anos de pena pelo assassinato dos pais e saiu do presídio de Tremembé nesta quarta (11).

TURISMO

Conheça 10 praias brasileiras que poucos ouviram falar e que valem a visita. Com kitesurfe, piscinais naturais e saguis na trilha, lista inclui lugares que ainda não caíram em todos os radares.

GAL COSTA

Fãs de Gal Costa se revoltam com viúva da cantora; entenda. Wilma Perillo posta foto de si mesma na página oficial da artista e deixa seguidores furiosos.

CELEBRIDADES

Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, e Silva terminam namoro. Casal tinha assumido o relacionamento em setembro do ano passado.

BBB23

Veja a lista dos participantes confirmados no reality. Globo anuncia os primeiros nomes da nova edição do programa; conheça.