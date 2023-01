SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os homens milionários que se cuidem...sabe aquela história de que o carro é um reflexo do dono -ou de que o veículo pode dizer um pouco mais sobre o proprietário? Um estudo realizado por três pesquisadores da Universidade de Londres sugere que os homens que acreditam ter um pênis pequeno ou abaixo da média compensam a insegurança ao escolher um veículo.

Três pesquisadores realizaram um estudo para comprovar a ligação psicológica entre a atração por carros esportivos e a própria insegurança. A abordagem da pesquisa fez os homens, entre 18 e 74 anos, acreditarem que foram selecionados para avaliar a memória no ambiente da internet. E para questionarem o tamanho do próprio pênis e determinar a escolha por automóveis, os participantes recebiam anúncios virtuais enganosos, de acordo com o jornal Autoblog.

Para um dos grupos, o teste experimental disse que a média para o tamanho do órgão sexual era de 18 centímetros. Para o outro, o número foi de 10. Depois do teste, os dois grupos deveriam avaliar o interesse em carros esportivos A conclusão do estudo foi que aqueles que acreditavam estar abaixo da média eram mais propensos a demonstrar interesse por veículos suntuosos.

"Nossa principal hipótese era que as avaliações de carros esportivos aumentariam quando os participantes do sexo masculino fossem manipulados para acreditar que tinham pênis relativamente pequenos", disseram os autores do estudo.

Os homens com mais de 29 anos que acreditaram estar abaixo da média foram os que mais demonstraram interesse pelo estilo do carro.

