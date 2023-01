SÃO PAULO, SP (FUOL/FOLHAPRESS) - Moradores se surpreenderam ao encontrar milhares de peixes mortos no Canal de Marapendi, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na manhã desta sexata-feira (13). Em publicações nas redes sociais, diversas pessoas compartilharam imagens dos animais boiando na água.

"Olha como amanheceu o canal aqui", diz uma moradora, que grava a cena. "Cheio de peixe morto. Olha isso! Gente, o que aconteceu? Eu estou chocada. É muito peixe morto."

Em outra cena, publicada pelo vereador Prof. Célio Lupparelli (Sem partido), é possível observar que houve um acúmulo de animais na superfície das águas do canal.

"Poluição da água. Milhares de peixes apareceram mortos, hoje, na Lagoa de Marapendi, na Barra da Tijuca. Os técnicos do INEA (Instituto Estadual do Ambiente) vão analisar a água para saber o motivo do acidente ecológico", escreveu ele.

Em nota, o INEA (Instituto Estadual do Ambiente) informou que realizou uma vistoria no local após a denúncia dos moradores. "Foram coletadas amostras de qualidade de água do Canal e encaminhadas para o laboratório do INEA para emissão de um parecer conclusivo sobre as causas da mortandade", diz comunicado.

O instituto também disse que a causa do problema pode ter sido o acúmulo de chuvas na cidade. "O evento que foi observado foi provavelmente ocasionado, como já ocorrido nesse mesmo período do ano, pela queda na oxigenação da água, associada à alta temperatura do ambiente e o carreamento de matéria orgânica no corpo hídrico em função das chuvas ocorridas nos últimos dias."

A Comlurb (Companhia Municipal de Limpeza Urbana) disse que, apesar de estar fora do escopo de atuação, uma equipe de 20 garis iniciou na tarde desta sexta o recolhimento dos animais mortos.

CHUVAS DEVEM CONTINUAR

O InMet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta amarelo para a região metropolitana do Rio de Janeiro que vale até sábado (14). A expectativa é a de que a região registre chuvas entre 20 e 30 mm/h com ventos intensos que devem chegar a 60 km/h. As chuvas devem dar uma trégua na segunda-feira (16), mas na terça-feira (17) o tempo volta a fechar.