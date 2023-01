SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma bebê de oito meses morreu nesta quinta-feira (12) no Hospital São Francisco de Assis em Jacareí, no interior de São Paulo. Segundo a família, em 31 de dezembro, a criança sofreu queimadura de segundo grau no pé esquerdo dentro da unidade de saúde após ter um quadro de hipotermia e colocarem um aquecedor próximo aos pés dela por três horas.

A menina estava internada no local desde outubro de 2022 por precisar de cuidados médicos em razão do diagnóstico da síndrome de Edwards, uma doença genética rara que acomete 1 em cada 6.000 nascidos vivos.

A mãe da criança disse ao Balanço Geral, da Rede Record, na última semana que só foi informada da queimadura da filha no dia seguinte.

"Foi um choque muito feio, a minha filha ficou três dias sem dormir após a queimadura", disse a mulher, que pedia justiça pelo episódio.

No dia 4 de janeiro, o hospital publicou uma nota afirmando que, "apesar da utilização do aquecedor, com a distância e especificações sugeridas, houve intercorrência de queimadura" e que a menina seguia na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) pediátrica devido a sua internação inicial e não pelo episódio.

À reportagem, a Associação Casa Fonte da Vida, mantenedora do Hospital São Francisco de Assis, informou que a morte da criança ocorreu em razão "da gravidade de sua condição clínica inicial associada à síndrome genética e comorbidades graves".

A causa da morte foi falência de múltiplos órgãos, de acordo com a unidade de saúde.

"Apesar de todos os recursos terapêuticos empregados, não se logrou êxito em sua recuperação. Salientamos que não há qualquer relação do óbito ao evento que causou a lesão no pé esquerdo, a qual se apresentava com boa evolução e em processo final de cicatrização (90%)."

Desde o episódio, segundo a unidade de saúde, o "hospital fez sindicância interna e as profissionais envolvidas foram desligadas do quadro".

O velório da menina ocorreu na tarde desta sexta-feira (13).