Nascimento do militar, político e geógrafo fluminense João Figueiredo (105 anos) - presidente do Brasil entre 1979 e 1985

Morte do fotógrafo ítalo-brasileiro Vicenzo Pastore (105 anos) - um dos fotógrafos profissionais mais ativos de São Paulo no fim do século XIX e início do século XX

Inauguração do Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos (80 anos)