SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Abramge (Associação Brasileira de Planos de Saúde) vai lançar nesta semana uma cartilha com cuidados que podem ser tomados pelo consumidor para se proteger de fraudes no pagamento do plano de saúde.

Segundo a entidade, o boleto bancário chama a atenção de fraudadores, porque as mensalidades dos planos de saúde, normalmente cobradas via boleto, têm sido grande alvo dos cibercriminosos.

Além do boleto falso, a cartilha alerta contra golpes como a instalação de vírus que alteram boletos emitidos pela internet e desviam o dinheiro depositado para a conta dos fraudadores. Os vírus entram por meio de links maliciosos enviados por email, SMS ou WhatsApp.

Há outros golpes como páginas falsas na internet e fraudadores que telefonam para parentes de pessoas internadas, se identificando como funcionários de hospitais ou de planos de saúde.