MANAUS, AM (UOL/FOLHAPRESS) - Uma explosão deixou quatro mortos e um ferido, em um clube de tiros, localizado no bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, na manhã deste domingo (15).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), quatro mortes foram confirmados ainda no local, identificadas Nardier Pinheiro de Araújo, Ursula Rodrigues Macedo de Araújo (esposa) que eram os donos do local e dois funcionários, identificados apenas por Dangelo e Francisco.

Ainda conforme os bombeiros, há uma pessoa ferida que foi encaminhada ao Hospital 28 de Agosto, identificado como Mairkon Alves, de 30 anos. Ele está com mais de 90% de queimadura.

O governo do Amazonas informou que as autoridades estão apurando as causas do acidente, que devem ser apontadas após uma perícia.

"Temos dois corpos fora, um corpo muito queimado foi conduzido ao hospital. Há muita fumaça no interior do clube, os bombeiros estão aos poucos entrando, e na entrada dos bombeiros no recinto, foram encontrados mais dois corpos dentro. Dois corpos dentro, dois corpos fora", disse o secretário de Segurança Pública do Amazonas, general Carlos Alberto Mansur, ao confirmar as mortes para imprensa.

De acordo com o tenente-coronel do CBMAM Falcão, as equipes foram acionadas por volta das 8h e tiveram dificuldades para atuar no local, devido a presença de gás no ambiente.

"Foi constatado muito gás proveniente de material combustível, aí foram constatados mais dois óbitos, mas as equipes tiveram muita dificuldade de se locomover. Determinamos que as equipes se retirassem para fazer uma ventilação", informou o tenente-coronel.

O coronel Muniz dos bombeiros publicou em sua rede social que até o momento atuam no local 6 viaturas e 24 bombeiros militares.

A 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada para atuar na ocorrência. O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção dos corpos.

O caso será investigado pela Polícia Civil.