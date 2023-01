SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Métodos de Moraes ganham força, a onipresença de Janja, o que se sabe sobre o caso Americanas e outras notícias para começar esta segunda-feira (16).

STF

Métodos de Moraes ganham força após ataque golpista e ampliam debate sobre limites jurídicos. Ministro adotou decisões inéditas em série e tem recebido respaldo dos colegas em busca de proteção do STF.

GOVERNO LULA

Governo Lula lida com pressão por punição, mas discurso de anistia resiste na oposição após ataques. Enquanto 'sem anistia' ganha força e políticos bolsonaristas relativizam golpismo, Lula fala em separar minoria de vândalos.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Ex-chefe da PM do DF diz que Exército impediu prisões e cita militar de férias no 8 de janeiro. Preso, Fabio Augusto Vieira prestou depoimento à PF; ele teria recebido informações de que não havia risco de violência de área comandada por policial no ato apesar das férias.

AMBIENTE

Ministros de Lula deixaram governos nos estados com recordes de desmatamento do cerrado. No Maranhão e na Bahia, onde Flávio Dino e Rui Costa foram governadores, índices são os maiores em dez anos, segundo Inpe; Piauí, de Wellington Dias, também vê aumento.

GOVERNO LULA

Onipresença de Janja inclui posses, reunião com governadores e mensagem à PF. Superexposição da primeira-dama causa incômodos, mas aliados já dão como certa participação ativa da socióloga em atos do governo.

MERCADO

Caso Americanas levanta dúvidas sobre Rial conhecer crise da empresa. Prestígio do ex-presidente do Santander junto a bancos é testado após anúncio de dívida explosiva.

MUNDO

Queda de avião deixa ao menos 68 mortos no Nepal. Aeronave transportava passageiros de oito nacionalidades; acidente é o mais grave do país desde 1992.

MUNDO

Republicanos sabiam de mentiras de George Santos, mas fizeram vista grossa. Sistema de controle da política dos EUA permitiu que deputado eleito se safasse com suas falsidades.

MUNDO

Peru prorroga estado de emergência em meio a alta reprovação de presidente. Mortes de 49 manifestantes durante protestos agravam crise política e complicam gestão de Dina Boluarte.

e mais

https://f.i.uol.com.br/fotografia/2023/01/15/167381960163c475d1c1882_1673819601_3x2_th.jpg

COTIDIANO

Explosão em clube de tiros deixa quatro mortos em Manaus. Sobrevivente teve 90% do corpo queimado; as causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

CHUVA

Chuva deixa São Paulo em estado de atenção neste domingo. Previsão para esta segunda (16) é de tempo abafado, com chance de mais temporais.

ILUSTRADA

Entenda como a casa do BBB é construída para expor os jogadores à loucura e ao sexo. Entre o hedonismo e o moralismo, decoração do reality show aposta em cores fortes e quinquilharias para armar barracos.