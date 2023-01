SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Ministério da Saúde informou nesta segunda (16) que começou a distribuir 740,2 mil doses da vacina contra Covid-19 Coronavac a todos os estados para retomar a vacinação de crianças de 3 a 11 anos.

O órgão prevê terminar as entregas até está terça (17).

"A pasta segue em tratativas com os laboratórios para garantir mais imunizantes para o público infantil o mais brevemente possível", disse o ministério em nota.

No começo do mês, a secretaria de Vigilância em Saúde confirmou que as vacinas infantis contra Covid-19 estavam em falta, o que estava causando atrasos na imunização desse público em vários estados.

Até a última sexta-feira (13), 15.087.430 crianças de 3 a 11 anos haviam recebido a dose inicial, o que representa 57,1% da população dessa faixa etária. Dessas, 10.487.689 tomaram as duas doses ou a dose única, o equivalente a 39,69%.