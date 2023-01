SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 32 anos morreu após sofrer ferimentos múltiplos ao ser atropelado por três carros diferentes na rodovia BR-470, perto do trevo do município de Luiz Alves, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Ele foi sepultado nesta segunda-feira (16), na cidade de Ilhota.

Joni de Souza era tatuador e morava com a mãe na cidade de Gaspar (SC). Segundo testemunhas relataram ao Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, ele caminhava pela estrada quando foi atropelado por um veículo na noite de sábado (14).

Arremessado para o outro lado da rodovia, acabou atingido por um segundo automóvel. Com o impacto, Joni foi lançado novamente para o outro lado da via, onde foi atropelado por um terceiro veículo.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para atender a ocorrência por volta de 19h40 de sábado. Quando a equipe chegou no local, encontraram o tatuador embaixo de um automóvel. Com o auxílio de ferramentas, populares já haviam erguido o carro para facilitar o resgate da vítima.

Joni apresentava fraturas múltiplas, traumatismo cranioencefálico grave e hemorragia interna. Ele chegou a ser levado para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. Ele deixa uma filha de 2 anos.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil em busca de informações sobre a investigação do caso, mas não obteve retorno até a publicação da matéria.