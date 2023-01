SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião de pequeno porte carregado com cocaína foi abandonado em uma plantação de soja em Santa Cruz do Rio Pardo (a 346 km de São Paulo), na manhã desta quarta-feira (18).

A aeronave, que tinha tijolos de pasta base de cocaína, foi encontrada pelas polícias Federal e Militar Rodoviária por volta das 10h30 no bairro rural de Caporanga. Ninguém foi preso.

A Força Aérea Brasileira afirmou ter sido acionada quando a aeronave, vinda de outro país, foi detectada pelos radares do Cindacta (Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo) entrando no espaço aéreo brasileiro por volta das 7h20, sem plano de voo.

O avião, que voava em baixa altitude, foi monitorado por um caça Super Tucano da FAB. No oeste paulista, foi dada ordem para o piloto pousar em um aeródromo ou aeroporto da região.

Sem atender a ordem, o piloto fez um pouso forçado na plantação de soja, danificando a aeronave.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, duas pessoas desceram do avião e fugiram em seguida. Até a publicação desta reportagem, ainda eram procuradas.

Com o uso de um helicóptero, o avião foi encontrado na fazenda de soja. Depois, viaturas da PF e da PRF chegaram até a aeronave carregada com tijolos de drogas.

A polícia ainda somava a quantidade de entorpecente apreendida até as 15h desta quarta, mas estima-se em cerca de 500 quilos.

A região é conhecida como "rota caipira" do tráfico, com drogas transportadas a partir da Bolívia ou do Paraguai.

Por estradas rodoviárias, entorpecentes são levados, principalmente, do Mato Grosso do Sul para São Paulo, segundo a polícia.

Em 2021, houve recorde de apreensões de drogas em estradas do interior paulista que fazem parte desta rota. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, foram 156 toneladas de maconha, 6,7 toneladas de cocaína, 865 quilos de crack e aproximadamente uma tonelada de outros entorpecentes. No total, 854 pessoas foram presas no período.