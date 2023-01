SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O movimento de Lula para desmilitarizar a Presidência, o silêncio do ex-ministro de Bolsonaro, a dívida da Americanas com bancos públicos e outras notícias para começar esta quinta-feira (19).

GOVERNO LULA

Lula busca desmilitarizar Planalto após recorde com Bolsonaro. No fim de 2022, havia 1.231 integrantes da ativa das Forças cedidos para a equipe do então presidente, alta de 20% em quatro anos.

GOVERNO LULA

Lula diz que 8 de janeiro foi começo de golpe de Estado e que inteligência não existiu. Presidente afirma que não teria viajado caso soubesse do risco de invasão às sedes dos Três Poderes.

JUSTIÇA

Moraes mantém prisão de 354 detidos por ataques golpistas e libera 220. Ministro espera que até sexta-feira (20) sejam analisados os casos dos 1.459 presos pelo atos. Ex-ministro de Bolsonaro fica em silêncio no depoimento à PF.

GOVERNO LULA

Bolsonaro já estuda ficar nos EUA por mais tempo. Temendo cerco legal, aliados montam plano de palestras para ajudar a custear estadia.

GOVERNO LULA

Planalto paga mais de R$ 216 mil para hotel em que presidente está hospedado. Pagamento inclui hospedagem de equipes de segurança; casal presidencial não se mudou para Alvorada devido a reformas.

GOVERNO LULA

Lula critica Banco Central, chama autonomia de bobagem e vê exagero em atual meta de inflação. Presidente afirma que perseguir percentual de 3,25% leva autoridade monetária a promover arrocho: 'a economia precisa voltar a crescer'.

REFORMA TRIBUTÁRIA

Governo costura apoio para reforma tributária no Congresso. Construção de ambiente favorável à agenda passa por definição das mesas que comandarão Legislativo.

AMERICANAS

Um terço da dívida da Americanas é com bancos públicos; governo age para reduzir perdas. AGU pretende ingressar como parte interessada no processo de recuperação judicial da varejista.

GUERRA DA UCRÂNIA

Queda de helicóptero mata ministro do Interior da Ucrânia. Pasta investiga se desastre, que deixou ao menos 14 mortos, incluindo 1 criança, foi sabotagem.

JUSTIÇA

Justiça absolve catador condenado por levar móveis deixados em calçada em SP. Acusado disse ter pensado que mesa e cadeiras haviam sido descartadas.

GLENN GREENWALD

'Esquerda achou que eu era sua propriedade', diz Glenn Greenwald sobre ataques após criticar Moraes

'Fulanizar' decisões do ministro é um erro, argumenta jurista

FILMES

'Romeu e Julieta' e 'Lagoa Azul' têm nudez adolescente e podem ser cancelados. Olivia Hussey e Leonard Whiting, menores de idade quando filmaram nus com Zeffirelli, estão processando a Paramount.

CELEBRIDADES

Joelma e filha são condenadas em R$ 800 mil por calote em apartamento. Documento mostra que imóvel não teve parcelas quitadas e depois foi abandonado.

COMIDA

Drinque servido na posse levanta debate sobre coquetelaria brasileira. Para especialistas, bebidas também podem representar diferentes identidades culturais do país.

FÉRIAS

New York Times põe Lençóis Maranhenses e Manaus em lista dos melhores destinos turísticos de 2023.

Parque da região Nordeste aparece em 11º lugar de ranking com 52 localidades no mundo inteiro; capital amazonense em 41º.