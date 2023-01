SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma cratera se abriu em uma via do Butantã, na zona oeste de São Paulo, na madrugada desta quinta (19) após problemas com a tubulação de esgoto no local.

O caso foi registrado na altura do número 2431 da avenida Eliseu de Almeida, por volta das 2h50. Na manhã desta quinta, o buraco tomava quase toda a calçada.

Ninguém ficou ferido, mas a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) foi acionada para organizar o trânsito.

O órgão bloqueou parte da via para conserto no local. Por volta das 12h30, somente uma faixa da pista estava liberada no sentido centro. O lado oposto funcionava normalmente

Devido ao bloqueio parcial, a linha 8018/10 Vila Sônia - Metrô Morumbi teve itinerário alterado pela SPTrans e os ônibus dessa linha não passam no local desde a manhã de hoje. Segundo o órgão, os demais ônibus que trafegam na via não sofreram alterações.

Em nota, a Sabesp informou que trabalha para escorar a vala, "analisar tecnicamente a situação" e começar as obras de reparo.

Segundo o órgão, um coletor-tronco, tubulação que faz parte da coleta de resíduos, foi danificado. Ainda assim, o fluxo de esgoto na tubulação ocorre normalmente.

A Sabesp não deu previsão para que o problema seja resolvido e disse que ainda investiga o que causou o rompimento no local.