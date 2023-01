São realizadas também visitas mediadas à exposição OsGemeos, sem necessidade de agendamento, além de atividade de artes visuais, no térreo do CCBB, intitulada Fotografitte. Essa ação será durante todo o dia, em diversos horários.

Incorporado ao Ateliê Aberto do CCBB Educativo do Rio, o Fotografitte é uma estrutura de interação e apropriação entre a arte do grafitti e a imagem do visitante. Utilizando elementos como as formas do corpo humano, roupas, objetos e ícones da arte urbana e da cultura hip-hop, foram desenvolvidos stickers (adesivos) inspirados pelo universo de OsGemeos. A experiência consiste em escolher esses fragmentos, criar uma composição no painel transparente e posar para fotos, vivenciando a fusão entre as artes da fotografia e do grafitti.

Experimentação

Os visitantes que chegarem mais cedo, às 9h30, vão experimentar o material tátil que os gêmeos Gustavo e Otávio Pandolfo desenvolveram para a exposição sobre sua obra e conhecer um pouco da trajetória dos artistas e da técnica com que eles trabalham esse material de suporte. Essa abordagem é feita no térreo, no rotunda, informou Alexandre Diniz. “Para o final de semana, a gente continua também com essa programação”, afirmou.

O coordenador pedagógico informou que, para as atividades das crianças menores no Pequeníssimas Mãos, são até dez participantes por vez, sendo cinco crianças e cinco adultos; no Pequenas Mãos, o número de crianças sobe para dez.

Já no Fotografitte, não há limite. É chegar e participar. As visitas mediadas reúnem até 20 pessoas, enquanto a contação de histórias tem limite de 40 pessoas, englobando pais e filhos.

Alexandre Diniz anunciou, ainda, que, no período de férias, iniciado no último dia 2, o CCBB Educativo do Rio tem estado com atividades acima da média. “Para se ter ideia, [tem-se] fila de uma hora e meia (de duração) no CCBB para ver a exposição”. Ele acredita que a tendência é continuar assim até a próxima segunda-feira (23), último dia da exposição OsGemeos. “A gente sabe que, acabando OsGemeos, essa frequência vai cair pela metade”, salientou.