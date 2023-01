RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um acidente na estação Estácio do metrô do Rio de Janeiro, no centro da cidade, deixou ao menos dez feridos na manhã desta sexta (20), de acordo com informações de passageiros. Ainda não há contabilidade oficial de vítimas.

De acordo com os usuários, a estação estava lotada, e um passageiro teria caído sobre outro ao tentar desembarcar da escada rolante.

Em nota, o Metrô Rio afirmou que "o aparelho de mobilidade foi minuciosamente inspecionado e não houve falhas no seu funcionamento" e que passageiros tentaram usar a escada de subida para descer.

Mais cedo, contudo, a concessionária divulgou que havia constatado uma falha na escada, mas depois informou que a hipótese foi descartada por perícia própria. Não houve manifestação do Metrô Rio sobre a superlotação apontada pelos usuários.

"Presenciei uma das cenas mais horrendas que eu já vi na minha vida. Uma senhora se acidentou e houve um reboliço de pessoas atropelando umas às outras nas escadas rolantes da estação Estácio e não tinha um agente do metrô para parar o funcionamento das escadas", escreveu o usuário Erick Coutinho em uma rede social.

Seis ambulâncias do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o local, e alguns dos feridos foram encaminhados para o Hospital Municipal Souza Aguiar, também no centro do Rio. Outros deixaram a estação por conta própria.

Nesta sexta é comemorado o Dia de São Sebastião, padroeiro da cidade, e o serviço de troca de composição para as linhas 1 e 2 está sendo feito na estação Estácio. Não houve interrupção da circulação de trens.