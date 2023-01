SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil registrou 71 mortes por Covid e 5.441 casos da doença neste sábado (21). Com esta atualização, o país chega a 696.316 vidas perdidas e a 36.733.016 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o início da pandemia.

A média móvel de casos apresenta tendência de queda de 33% em relação aos dados de duas semanas atrás. Ela agora é de 14.126 ao dia. Já a média de mortes está em estabilidade, com uma taxa de queda de 1% em comparação com as informações de duas semanas atrás. O número médio é de 135 ao dia.

Durante os finais de semanas, alguns estados não divulgam os dados atualizados. Exemplos são Rio de Janeiro, Maranhão, Piauí e São Paulo. Por isso, os números consolidados da pandemia aos finais de semanas costumam ser menores.

Os dados do país, coletados até 20h, são fruto de colaboração entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus.

As informações são recolhidas pelo consórcio de veículos de imprensa diariamente com as Secretarias de Saúde estaduais.

O consórcio de veículos de imprensa deixou de atualizar os números de vacinados contra a Covid-19 nos fins de semana e feriados. Nos dias úteis, os dados serão atualizados normalmente. A medida visa evitar imprecisões nos números informados ao leitor.

A mudança ocorre devido a problemas na consolidação dos dados de vacinação pelas secretarias estaduais. Diversos estados não atualizam o total de vacinados aos fins de semana e feriados, e mesmo os que o fazem, por vezes, informam números desatualizados, que não correspondem à realidade e costumam ser corrigidos nos dias seguintes.