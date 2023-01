SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Troca do comando do Exército, emergência de saúde em território yanomami e outras notícias do dia na Folha.

POLÍTICA

Lula demite comandante do Exército após crise de confiança

Decisão ocorre 13 dias após ataques aos três Poderes; novo comandante fez discurso defendendo respeito ao resultado da eleição

FORÇAS ARMADAS

Múcio fala em fratura na relação com Exército ao oficializar troca de comando

Ministro da Defesa fez um pronunciamento relâmpago no Planalto; sai o general Arruda, entra general Tomás

GOVERNO LULA

Presidente do PT fala em 'insubordinação inadmissível' de comandante do Exército demitido

Lula decidiu neste sábado trocar o general Arruda pelo general Tomás, após crise de confiança

EXÉRCITO

General demitido reúne Alto-Comando e não deixa claro motivo da decisão de Lula

Segundo relatos, Arruda diz que Lula não discutiu crise durante reuniões na sexta (20)

ESPORTE

Mulher que acusa Daniel Alves de estupro diz que não quer dinheiro, mas sim a prisão dele

Mulher de 23 anos renuncia ao direito de pedir uma indenização e pede punição ao jogador

ESPANHA

Protesto contra governo socialista reúne dezenas de milhares em Madri

Manifestação levou partidos de direita e ultradireita às ruas sob bandeira da democracia

AMÉRICA LATINA

Peru fecha acesso a Machu Picchu devido a protestos contra governo

Em nota, Ministério da Cultura destaca que decisão é por tempo indeterminado

RÚSSIA

Rússia lança segunda ofensiva em duas semanas na Ucrânia

Moscou anuncia campanha para tomar a região de Zaporíjia, anexada ilegalmente no ano passado

CHINA

Hong Kong importa pés de galinha do Brasil e recebe 300 kg de cocaína

Apreensão recorde equivale a mais de um terço de toda a droga recolhida em 2022; valor estimado é de R$ 172 milhões

TERRA INDÍGENA

Ministério da Saúde decreta emergência contra desassistência de yanomamis

Nos últimos anos, foram registrados casos de desnutrição e insegurança alimentar, principalmente entre as mais de 5 mil crianças da região

COTIDIANO

Escavação na cidade mais indígena do Brasil mostra ocupação densa, contínua e superior a 2.000 anos

Projeto arqueológico em São Gabriel da Cachoeira (AM) analisa milhares de fragmentos de cerâmica e constata traços semelhantes a pinturas rupestres e conexão com peças presentes

COTIDIANO

Mãe de menino que teve rosto tatuado sem autorização pede indenização na Justiça

A organização da 'Tattoo Week' disse que ainda não foi notificada da ação; reportagem não localizou a defesa do tatuador

BUROCRACIA

Fila para tirar visto americano em São Paulo cresce e supera 500 dias

Parte dos turistas consegue reagendar entrevistas, diz consulado; tempo para renovação é de 43 dias

saideira

VIDA PÓS-VÍRUS

Creches para cães oferecem de natação a festa de aniversário

Aulas de natação, festas de aniversário e monitoramento por vídeo podem estar no pacote

CULTURA

?Sou escritora negra, mas minha obra é universal?, diz autora de 'Um Defeito de Cor'

Para Ana Maria Gonçalves, que lança nova edição do livro, classificar obra como literatura negra diminui a sua importância