SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente na madrugada desta segunda-feira (23), por volta das 5h, envolvendo quatro caminhões, bloqueou a pista expressa da rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, na altura da cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. Ninguém ficou ferido, segundo o Corpo de Bombeiros.

A pista expressa chegou a ficar interditada para trabalho das equipes, limpeza da pista e retirada dos veículos, assim como os acessos da pista marginal para a pista expressa nos km 229 e 231. O bloqueio durou até por volta das 10h30, quando os caminhões foram removidos e o fluxo liberado.

O acidente entre os caminhões ocorreu na altura do km 225 e causou congestionamento. Uma alternativa foi usar a pista lateral da rodovia.

Um dos caminhões foi retirado do local por volta das 6h30, mas as intervenções do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal, e da concessionária durante até por volta das 10h30 para remover os demais caminhões.

Houve vazamento de óleo e a concessionária utilizou serragem para conter o material.

Devido a ocorrência, os acessos da pista marginal para a pista expressa, nos km 229 e 231, ficaram interditados, mas já foram totalmente liberados.

Tags:

SP