SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A colisão entre um carro e uma ambulância deixou quatro pessoas feridas no início da noite desta segunda-feira (23) na Avenida Duque de Caxias, no centro da capital paulista.

Segundo o Brasil Urgente, da Rede Bandeirantes, havia duas pessoas dentro do carro e os outros dois feridos seriam pedestres que passavam pela via. Uma das vítimas foi levada entubada à Santa Casa de São Paulo, também no centro.

No Twitter, o Corpo de Bombeiros informou que seis viaturas foram deslocadas para atender a ocorrência.

Segue abaixo o estado das vítimas, segundo os Bombeiros:

Vítima 1: Homem, consciente, socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Pronto Socorro da Santa Casa;

Vítima 2: Homem, estável, socorrido ao Pronto Socorro de Santana;

Vítima 3: Homem, com fratura exposta em membro inferior. Socorrido à Santa Casa;

Vítima 4: Sem informações de sexo e idade. Teve amputação em uma das pernas e fratura exposta no outro membro. Socorrido ao Hospital das Clínicas.