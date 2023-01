SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Secretaria Municipal de Saúde de Boa Vista informou que as crianças yanomamis estão internadas no Hospital da Criança da capital de Roraima, única unidade de saúde que atende casos pediátricos de média e alta complexidade no estado.

As principais causas de internação são:

- diarreia e doença gastrointestinal aguda;

- desnutrição grave;

- pneumonia;

- malária;

- acidentes com cobras

O governo federal decretou estado de emergência no território yanomami. Segundo o Ministério dos Povos Indígenas, 570 crianças desse povo morreram por contaminação por mercúrio e fome, causadas pelo "impacto do garimpo ilegal na região", nos últimos quatro anos.

O presidente Lula (PT) esteve no último fim de semana na região e descreveu a condição deles como "desumana".

Desde esta terça (23), servidores do SUS (Sistema Único de Saúde) estão sendo enviados à região para compor uma força-tarefa de atendimento aos indígenas.

Nos últimos anos, a população Yanomami passou por desassistência e dificuldade de acesso aos atendimentos de saúde. Casos de desnutrição e insegurança alimentar, principalmente entre as mais de 5 mil crianças da região, foram registrados. Profissionais de saúde relatam falta de segurança e vulnerabilidade para continuar os atendimentos, dificultando ainda mais a assistência médica aos indígenas.

NOTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

A região é palco de confrontos violentos e frequentes entre garimpeiros e os indígenas, além de denúncias de negligência do governo do Estado e da antiga gestão Bolsonaro.