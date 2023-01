SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A estudante de medicina da USP Alicia Müller, que confessou à polícia ter desviado R$ 937 mil da formatura de sua turma, alugou por dez meses um Volkswagen Nivus ao preço de R$ 2.000 por mês ?totalizando R$ 20 mil gastos.

O modelo, avaliado em R$ 120 mil, foi apreendido na manhã desta terça (24) pela polícia civil no apartamento também alugado pela estudante. O aluguel do carro e o do apartamento foram pagos com o dinheiro arrecadado para a formatura.

Na última quinta-feira (19), Alicia foi indiciada por apropriação indébita após confessar à delegada Zuleika Gonzalez Araújo que usou parte do valor desviado para benefício próprio.

Com o dinheiro, a estudante também comprou um celular de última geração e um iPad Pro, avaliado em R$ 6.000.

"VERBA INCOMPATÍVEL"

O total utilizado por Alicia em benefício próprio ainda é desconhecido. A quantia, porém, "é incompatível com a renda que ela tinha de no máximo quatro mil e poucos reais" por mês, afirmou a delegada na semana passada.

Alicia recebia valores de diversas fontes, segundo as investigações. Ela tinha R$ 1.000 para auxilio pesquisa e outros R$ 1.800 para o curso de doutorando, além de outras fontes de renda "de pequenos trabalhos", diz a polícia.

O UOL foi ao prédio em que Alicia aluga um apartamento por R$ 3.700 (incluindo condomínio) na Vila Mariana. Na ocasião, a portaria não deixou a reportagem entrar porque a locatária "não esperava visita".

O prédio é novo, de alto padrão, com porta giratória na entrada e apartamentos com varanda.

EMPRESA VAI BANCAR FORMATURA

Nesta segunda (23), o chefe de gabinete do Procon-SP, Guilherme Farid, disse que a Ás Eventos ?contratada para arrecadar o dinheiro e tirar fotos da festa? vai propor pagar os prejuízos da formatura.

"A maior parte do valor está relacionada a infraestrutura física e eles [Ás Eventos] disseram que iriam absorver os valores com seus fornecedores parceiros", disse Farid sobre a festa, que deveria custar em torno de R$ 1,8 milhão.

Segundo a empresa, os estudantes da Comissão de Formatura sabiam que o dinheiro vinha sendo transferido para a conta de Alicia.