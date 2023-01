SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Exército suspende nomeação de ex-assessor de Bolsonaro, como assistir aos filmes indicados ao Oscar, aniversário de São Paulo e outras notícias para começar esta quarta-feira (25).

GOVERNO LULA

Comandante do Exército suspende nomeação de ex-assessor de Bolsonaro pivô de crise. Tenente-coronel Mauro Cid assumiria batalhão em Goiânia e, agora, espera nova designação.

STF

Fotos da Folha indicam possível pichadora do 'perdeu, mané' na estátua da Justiça do STF. Mulher aparece em imagens como se estivesse escrevendo a frase; depois, ela exibe mãos e dedos sujos de tinta.

POLÍTICA

Militante do MST não é homem que destruiu relógio nos ataques em Brasília. Autor de ataque ao relógio doado por dom João foi identificado como Antônio Cláudio Alves Ferreira.

POLÍTICA

Bolsonaro terá que passar por cirurgia quando voltar ao Brasil, diz médico. Antônio Macedo, que trata ex-presidente desde a facada, afirma esperar volta dele dos EUA para agendar procedimento.

POLÍTICA

Lira turbina auxílio-moradia de deputados às vésperas de eleição na Câmara

Presidente da Casa aumenta valor complementar do benefício, que no total passará a mais de R$ 8.000

COTIDIANO

Mais de 1.000 yanomamis foram resgatados para não morrer, diz chefe de Saúde Indígena. Ricardo Weibe Tapeba afirmou que garimpo invadiu as aldeias e que comunidades estão à mercê do crime organizado.

GUERRA DA UCRÂNIA

Guerra leva Relógio do Juízo Final ao ponto mais crítico da história. Criado em 1947 para apontar risco de extinção humana, instrumento chega a 90 segundos da meia-noite simbólica.

DIPLOMACIA BRASILEIRA

Uruguai destoa na Celac, ataca Mercosul e diz que defesa da democracia não é só de esquerda. Imbróglio entre líderes da região tem como pano de fundo acordos de livre comércio que Montevidéu almeja selar.

FILMES

Oscar 2023: saiba como assistir aos filmes indicados. Entre os nomeados a melhor filme, há títulos no cinema, no streaming e inéditos.

ESPORTE

Amiga de suposta vítima diz que Daniel Alves também a tocou, diz jornal. Declaração faz parte de dezenas de depoimentos colhidos pela polícia catalã desde 31 de dezembro.

COTIDIANO

Polícia localiza três corpos relacionados à chacina do DF. Segundo o delegado Ricardo Viana, os corpos estavam numa fossa cobertos por cal.

COTIDIANO

Dentista é indiciado após paciente perder parte do nariz em Goiás. Igor Leonardo Soares Nascimento diz que procedimento foi realizado com sucesso e que deu assistência à vítima.

ILUSTRADA

Banda Panic! At the Disco chega ao fim após quase 20 anos, anuncia Brendon Urie. Grupo, que marcou o cenário emo dos anos 2000, vai encerrar as atividades depois de uma última turnê que passa pela Europa.

CELEBRIDADES

Regiane Alves brinca sobre semelhança com aluna da USP acusada de golpe: 'Não tenho nada a ver'. Internautas lembraram do papel da atriz em 'Mulheres Apaixonadas'.

ANIVERSÁRIO DE SÃO PAULO

Saiba por que a pizza, o sushi e o carbonara de São Paulo não são como os originais. Falta de ingredientes ajuda a explicar o processo de adaptação de receitas que se tornaram a cara da cidade.