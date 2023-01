SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A capital paulista pode não ter o horizonte preenchido pelo mar de Salvador, do Recife ou do Rio de Janeiro para dar fôlego aos foliões durante os vários quilômetros andados acompanhando blocos. Mas compensa com a energia da vida noturna mais ativa do país e uma lista com mais de 500 desfiles marcados para o período carnavalesco, que começa no próximo dia 11 e vai até a Quarta-Feira de Cinzas, no dia 22 de fevereiro.

Veja, a seguir, como aproveitar algumas das várias vertentes do Carnaval na metrópole de acordo com suas preferências.

*

CLÁSSICOS

Como toda cidade carnavalesca, São Paulo tem alguns blocos tidos como clássicos e que carregam multidões anualmente ?bons exemplo são o maior bloco da capital paulista, o Acadêmicos do Baixo Augusta, que este ano desfila com o Olodum e faz homenagem a Gal Costa, a Pipoca da Rainha, que fecha a ressaca da festa com Daniela Mercury, e o Casa Comigo, conhecido pelo clima de paquera. Para quem gosta de blocos um pouco menores, mas ainda famosos, o Agora Vai e o Pilantragi são opções do estilo.

- Acadêmicos do Baixo Augusta - r. da Consolação, 2.101, Centro. Dom. (12), às 14h, Instagram @academicosdobaixoaugusta

- Agora Vai - pça. Olavo Bilac, r. Barra Funda, 897, Barra Funda, região central. Ter. (21), às 14h, Instagram @blocoagoravai

- Casa Comigo - r. Henrique Schaumann, 567, Pinheiros, região oeste. Sáb. (11), às 11h, Instagram @blococasacomigo

- Pilantragi - av. Sta. Marina, Lapa, região oeste. Sáb. (11), às 14h, Instagram @festivalpilantragi

- Pipoca da Rainha - r. da Consolação, 2.101, Centro. Dom. (26), às 14h

INSTRUMENTOS

Quem é chegado em blocos em um formato mais clássico, com ritmistas no chão, instrumentos acústicos e cortejos misturado com o público, pode buscar por blocos tão intimistas quanto um Carnaval consegue ser. Nessa categoria entram o Saia de Chita e o Baco do Parangolé, na região oeste, e a Confraria do Pasmado e a Charanga do França, que reúnem mais pessoas que estes primeiros. Bem mais cheio e com trio elétrico, mas com 130 instrumentistas mulheres, o Pagu desfila no centro da cidade com um repertório formado por músicas que ficaram famosas em vozes femininas.

- Baco do Parangolé - pça. Maria José Felipe, Lapa, região oeste. Dom. (12), às 11h, Instagram @bacodoparangole

- Cordão Carnavalesco Confraria do Pasmado - r. dos Pinheiros, 1.091, Pinheiros, região oeste. Dom. (12), às 11h, Instagram @confrariadopasmado

- O Espetacular Bloco da Charanga do França - r. Imaculada Conceição, 134, Santa Cecília, região central. Seg. (20), às 9h, Instagram @charangadofranca

- Pagu - av. Ipiranga, 719, Centro. Ter. (21), às 11h. Instagram @blocopagu

- Saia de Chita - pça. Dr. Vicente Tramonte Garcia, Pompeia, região oeste. Dom. (19), às 9h. Instagram @blocosaiadechita

LGBTQIA+

A festa paulistana é conhecida também pelos blocos diversos e que muitas vezes são braços carnavalescos de baladas famosas que acontecem na cidade. Bons exemplos são a Desculpa Qualquer Coisa, festa voltada às mulheres lésbicas e bissexuais, e a Batekoo, dedicada à juventude LGBTQIA+ negra e periférica, que acontecem periodicamente na noite de São Paulo e arrastam um grande número de foliões para as ruas quando chega fevereiro. O bloco da cantora Pabllo Vittar, o Agrada Gregos e o Siga Bem Caminhoneira são outras dicas para o público LGBTQIA+ que quer aproveitar a data entre os seus.

- Agrada Gregos - av. Pedro Álvares Cabral (entre Obelisco e Monumento às Bandeiras), Vila Mariana, região sul. Sáb. (18), às 13h, Instagram @agradagregos

- Carnakoo - Lgo. do Paissandu, Centro. Sáb. (11), às 12h, Instagram @batekoo

- Bloco da Pabllo - av. Pedro Álvares Cabral (entre Obelisco e Monumento às Bandeiras), Vila Mariana, região sul. Dom. (19), às 13h

- Desculpa Qualquer Coisa - r. Augusta, 1.300, Consolação. Sáb. (11), às 12h, Instagram @desculpaqualquercoisa

- Siga Bem Caminhoneira - pça. Marechal Deodoro, Centro. Sáb. (25), às 12h, Instagram @sigabemcaminhoneira

MÚSICA BRASILEIRA

Os desfiles com artistas no palco ?ou dedicados a seus repertórios? costumam ser alguns dos mais queridinhos da cidade. Dois dos maiores, o Navio Pirata e o Bicho Maluco Beleza, são importados ?o primeiro vem de Salvador sob o comando da banda BaianaSystem e o segundo traz um gostinho de Pernambuco, com Alceu Valença. Também se destacam aqueles dedicados ao repertório MPB, como o Filhos de Gil, que homenageia Gilberto Gil, o Explode Coração, que visita a discografia de Maria Bethânia, e o Tarado Ni Você, dedicado à Caetano Veloso, mas que desfila homenageando Gal Costa em 2023.

- Bicho Maluco Beleza - av. Pedro Álvares Cabral (entre Obelisco e Monumento às Bandeiras, Vila Mariana, região sul. Sáb. (11), às 13h

- Explode Coração - pça. da República, 292, Centro. Dom. (19), às 13h, Instagram @blocoexplodecoracao

- Filhos de Gil - av. Faria Lima, 4.150, Pinheiros, região oeste. Seg. (20), às 11h, Instagram @filhosdegil

- Navio Pirata - av. Pedro Álvares Cabral (entre Obelisco e Monumento às Bandeiras), Vila Mariana, região sul. Sáb. (25), às 13h, Instagram @navio_pirata

- Tarado Ni Você - av. Ipiranga esq. com a São João, Centro. Sáb. (18), às 10h, Instagram @blocotaradonivoce

FAMILIARES

Os pequenos não ficam de fora do Carnaval paulistano. Blocos tradicionais como a Charanga do França e o Urubó fazem versões infantis com versões e músicas adaptadas e outros, como o Berço Elétrico, o Mamãe eu Quero e o Fraldinha Molhada já nasceram feitos para famílias levarem suas crianças.

- Berço Elétrico - pça. Rosa Alves da Silva, Vila Mariana, região sul. Dom. (19), às 10h, Instagram @bercoeletrico

- Charanguinha do França - r. Major Sertório, 573, Vila Buarque, região central. Sáb. (25), às 10h, Instagram @charangadofranca

- Fraldinha Molhada - r. José Oscar de Abreu Sampaio, 310, Jd. Anália Franco, região leste. Dom. (12), às 10h e Dom. (26), às 9h, Instagram @bloquinhofraldinhamolhada

- Mamãe eu Quero - pça. Irmãos Karmann, Perdizes, região oeste. Sáb. (11), às 9h, Instagram @blocomamaeeuquero

- Urubózinho - lgo. da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215, Freguesia do Ó, região norte. Sáb. (11), às 8h. Instagram @urubozinho