RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A volta do Carnaval após dois anos sem folia em razão da pandemia será escancarada nos lemas dos principais personagens da festa em Pernambuco. O Galo da Madrugada, no Recife, e a festa de Olinda farão alusões à retomada nos desfiles de 2023.

Com as famosas ladeiras do sítio histórico, a cidade de Olinda anunciou a programação do feriado com nomes como Alceu Valença e Elba Ramalho, além de dezenas de desfiles de blocos.

A prefeitura prepara ainda uma decoração especial para os locais de acesso à cidade e aos polos da festa de Carnaval. A intenção, segundo organizadores, é que o cartão de visita para o público local e para os turistas seja animador na retomada da folia.

O aluguel de casas por temporada chega a R$ 17 mil por noite em Olinda, mas há opções mais acessíveis para quem vai em grupo à cidade. A publicitária Géssica Lima, 32, conta que viajará com seis amigos e que fechou a sua estadia por uma plataforma na internet.

"Vamos sair de Belo Horizonte no dia 16 e só voltaremos na Quarta-Feira de Cinzas. Conseguimos um pacote por R$ 5.000 e, dividindo [com os amigos], saiu mais barato do que em muitos hotéis", diz.

Na cidade do Recife, a ocupação hoteleira deve ficar acima de 90%, segundo estimativa da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Pernambuco.

Na capital, o Galo da Madrugada prepara novidade na alegoria principal, guardada a sete chaves ?o mistério deverá ser desvendado nos próximos dias. A organização estima que vá desembolsar mais de R$ 6 milhões para pôr o bloco na rua.

Os homenageados do Carnaval do Recife em 2023 serão o cantor Geraldo Azevedo, a passista Zenaide Bezerra e a presidente do Maracatu Estrela Brilhante, Dona Marivalda.

Em Olinda, além de espaço para o frevo, o Carnaval terá uma noite dedicada ao brega no palco montado na praça do Carmo. Personalidade ilustre, o Homem da Meia-Noite, que desfila às 24h do sábado

para o domingo de Carnaval no bairro do Bonsucesso, vai homenagear oito representantes da folia local.

Professora de história da Universidade Católica de Pernambuco, Lídia Rafaela Santos avalia que, em 2023, o Carnaval pode estampar críticas políticas e sociais mais aguçadas em razão da mudança de governo no plano federal e das dificuldades econômicas.

"Os momentos de profundas incertezas e renovações vão estar refletidos na festa. O que temos visto nos últimos anos são grupos se reafirmando politicamente contra atitudes do último governo", afirma.

Além da preparação de blocos, troças, dançarinos e bonecos gigantes, os foliões também se organizam. Para o retorno deste ano, o figurinista Paulo Medeiros diz que haverá uma mistura de tradição e novidades.

"Teremos muita coisa nova e alusões ao que as pessoas passaram. Haverá roupas com muito brilho, metais, contraste de cores, junto a outras peças que podem ser utilizadas no dia a dia, após o Carnaval", diz.

PRINCIPAIS DESTAQUES

Olinda

Qui. (16/2): Abertura com shows de Alceu Valença e Elba Ramalho

Sex. (17/2): ?Noite do brega com apresentações de Conde Só Brega, Raphaela Santos, Priscila Senna, Dany Myler e Banda Sentimentos

Sáb. (18/2):?Cortejo do Homem da Meia Noite, às 24h, na estrada do Bonsucesso

Recife

Ensaio geral da abertura na qui. (16), às 19h, no Marco Zero

Galo da Madrugada: sai no sáb. (18), às 9h, em frente ao Forte das Cinco Pontas, e termina o percurso às 18h30, na rua do Sol