SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fuvest divulgou nesta sexta-feira (27) a lista dos estudantes aprovados em primeira chamada do vestibular. As matrículas começam na próxima terça-feira (31).

A divulgação do resultado estava marcada para a próxima segunda (30), mas foi antecipada, segundo a Fuvest, para que os aprovados tenham mais tempo para realizar a matrícula na USP (Universidade de São Paulo), que começa às 8h do dia 31 e vai até as 16h de 6 de fevereiro. O processo será virtual.

A lista com todos os aprovados também pode ser conferida no site da Fuvest. A divulgação dos aprovados em segunda chamada está marcada para o dia 10 de fevereiro. O gabarito oficial da segunda fase também já está disponível aos estudantes.

No total, mais de 114 mil pessoas se inscreveram para o vestibular de entrada na USP. A primeira fase aconteceu em dezembro e a segunda foi realizada no início de janeiro.

Para o vestibular 2023, a USP vai oferecer 11.147 vagas. Dessas, 8.230 são disponibilizadas pela Fuvest, sendo 4.961 para candidatos da chamada ampla concorrência (os que não se inscrevem por cotas); 2.173 para candidatos de escola pública e 1.096 para alunos pretos, pardos e indígenas de escolas públicas.

As outras 2.917 vagas serão oferecidas a partir da nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).