RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Uma chacina deixou cinco pessoas mortas e outras cinco feridas em São João, a 225 quilômetros da capital Recife, no agreste de Pernambuco, na noite desta quinta-feira (26). Uma criança de 2 anos está entre os mortos.

O crime aconteceu em uma praça do centro da cidade. Os sete homens armados chegaram em um ponto de venda de espetinhos e atiraram nas vítimas.

Os feridos foram levados para o Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns, na mesma região.

Cinco suspeitos de participarem do ataque foram presos, de acordo com a Secretaria de Defesa Social. Os nomes deles não foram divulgados.

Foram apreendidas três armas de fogo e vestimentas possivelmente utilizadas na chacina. A linha de investigação inicial é que o caso tenha relação com o tráfico de drogas, que tem avançado na região, inclusive com disputas de facções.

Os cinco mortos são quatro homens, dois de 27 anos, um de 21, um de 23 e uma menina de 2 anos. Três deles morreram no local e outros dois foram socorridos para o hospital, onde faleceram.

Entre os cinco feridos, um recebeu alta na manhã desta sexta-feira (27). Outro foi transferido para Recife e está internado no Hospital da Restauração com ferimentos na cabeça e na perna. O estado de saúde dele é estável.

A chefe da Polícia Civil, Simone Aguiar, disse, em entrevista coletiva na tarde desta sexta (27) em Garanhuns, que a suspeita é que haja um mandante do crime e que ele esteja atualmente no sistema prisional do estado. De acordo com ela, a investigação segue em sigilo.

"Posso adiantar que o alvo [dos criminosos] era Lucas, conhecido como Lu, traficante de drogas. Que infelizmente estava naquele local, num ambiente familiar", afirmou. O homem, de 23 anos, morreu no local do crime.

Em nota, o prefeito de São João, Wilson Lima (PP), lamentou as mortes e manifestou solidariedade aos familiares. A cidade tem cerca de 23 mil habitantes, segundo estimativa do IBGE em 2021.

Por meio das redes sociais, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), disse que determinou que haja uma investigação rigorosa do caso.

"Determinei à polícia a investigação rigorosa do crime bárbaro em São João, para que os responsáveis sejam identificados e levados à Justiça. Minha solidariedade às famílias, em especial a da pequena Maria Sophia. Vamos enfrentar para valer a violência em Pernambuco", escreveu.