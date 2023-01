BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Três pessoas foram presas na manhã desta sexta (27) em Goiânia e na cidade de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, suspeitas de roubar e assassinar dois idosos -mãe e filho- no apartamento em que ambos moravam na capital goiana. Os corpos foram retirados do prédio em cadeira de rodas.

Os suspeitos dos crimes são pai, mãe e filho. Os três são parentes das vítimas, que os hospedavam desde 15 de janeiro. Sebastiana Aparecida Barbosa, 85, e Carlos Alberto Barbosa, 63, foram dopados antes de morrer, de acordo com a Polícia Civil de Goiás.

Os suspeitos foram identificados como José Eterno de Andrade Filho, 59, Luciene Theodoro de Andrade, 52, e um filho deles, José Eduardo de Andrade, 25. A polícia não soube informar se eles têm advogados.

A investigação aponta que, enquanto estavam no apartamento, os três tentaram fazer com que as vítimas revelassem senhas de contas bancárias, mas não conseguiram. Levaram, porém, um carro, joias e valor ainda não contabilizado em dinheiro que era guardado no apartamento, conforme o delegado Rhaniel Almeida, responsável pelas investigações.

As mortes teriam ocorrido em dias diferentes. A de Sebastiana, conforme indicam as apurações iniciais, foi nesta quinta (26). Uma câmera de segurança no saguão do prédio em que os dois idosos moravam mostram dois dos suspeitos, mãe e filho, saindo do elevador empurrando uma cadeira de rodas com a idosa. A câmera marcava 2h11 da madrugada.

Já a morte do filho da idosa teria ocorrido em 19 de janeiro. A mesma câmera mostra, dessa vez, três pessoas, aparentemente mãe, filho e um outro homem, retirando Carlos Alberto também em cadeira de rodas do elevador. Eram 2h44, de acordo com o registro da câmera.

As causas das mortes só serão conhecidas após conclusão de laudo. As hipóteses levantadas pela Polícia Civil são overdose de sedativos e asfixia.

Mãe e filho suspeitos foram presos em Ituiutaba com o carro das vítimas depois de denúncia sobre um corpo abandonado às margens da BR-153, na cidade de Professor Jamil (GO). O cadáver foi identificado como sendo o de Sebastiana e tinha sinais de agressão e asfixia.

O responsável pelas investigações disse que o corpo de Carlos Alberto também foi localizado em Minas Gerais. Estava carbonizado no meio de um canavial em Ituiutaba.

A ida de mãe e filho para a cidade mineira seria para pagar um agiota, suspeita a polícia. O município fica a 245 quilômetros de Professor Jamil. Já José Eterno foi preso em Goiânia no apartamento das vítimas, depois da localização de sua mulher e do filho.

Segundo o delegado, a família também é suspeita de envolvimento na morte de uma mulher, de 50 anos, em Prata, a 100 quilômetros de Ituiutaba. O corpo ainda não foi localizado. As investigações começaram em 16 de outubro do ano passado.

A Polícia Civil de Minas Gerais afirma que mãe e filho, ao serem presos em Ituiutaba, confessaram ter matado a mulher de 50 anos. O motivo seria discussão política. Os suspeitos disseram ter esganado a vítima e, em seguida, a esquartejado.

Contaram ainda que as partes do corpo foram colocadas em sete sacos plásticos e deixados no trajeto entre as cidades mineiras de Campina Verde e Iturama, ainda de acordo com os investigadores.