SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marinho mira traições no Senado para vencer Pacheco, Bolsonaro quer mais tempo nos EUA, ataque em Israel deixa 7 mortos e outras notícias para começar o seu sábado (28).

CONGRESSO NACIONAL

Pacheco mantém favoritismo no Senado, mas aliados de Marinho apostam em traições. Candidatos também contam com votos em partidos rachados como União Brasil, Podemos e PSDB.

GOVERNO LULA

Interventor aponta leniência da PM e inércia de Torres em ataques golpistas do dia 8. Relatório aponta que ex-secretário do DF tinha informações da inteligência no dia 6 e não agiu.

POLÍTICA

PF faz operação contra golpistas e prende bolsonarista Fátima de Tubarão. Operação determinada pelo STF realiza prisões e buscas em 5 estados e no Distrito Federal; familiar dos Bolsonaros é alvo. PGR denuncia mais 150 ao STF e total de acusados por atos golpistas supera 250.

POLÍTICA

Bolsonaro pede para ficar mais tempo em casa de José Aldo nos EUA. Reportagem se hospedou no mesmo condomínio do ex-presidente na região de Orlando.

GUERRA DA UCRÂNIA

Lula veta envio de munição do Brasil para tanques na Ucrânia. Para manter neutralidade e não provocar os russos, presidente nega pedido da Alemanha.

POLÍTICA

PT de Lula e PL de Bolsonaro se unem e impõem derrota a Zema na Assembleia de MG. Partidos apoiam o mesmo candidato, Tadeu Leite (MDB), para comando da Casa; governador queria outro nome.

COTIDIANO

Chacina de família no DF foi planejada e execução durou quase 1 mês, diz polícia. Suspeitos previam matar 11ª vítima; crime foi motivado por dinheiro de um terreno avaliado em R$ 2 milhões, aponta apuração.

BOATE KISS

Vigília na madrugada marca os dez anos do incêndio da boate Kiss. Sobreviventes, familiares e amigos fizeram minuto de palmas em frente ao local onde 242 morreram em 2013.

MUNDO

Ataque mata 7 em sinagoga de Jerusalém Oriental após acirramento de tensões em Israel. Região da Faixa de Gaza teve operações de lado a lado em resposta a ação em Jenin com palestinos mortos. Israel bombardeia Gaza em resposta a foguetes disparados do território palestino.

ILUSTRADA

Regina Duarte se une a bolsonaristas em ataques a Claudia Raia por Lei Rouanet. Projeto da atriz foi autorizado, na semana passada, a captar R$ 5 milhões via lei de incentivo.

CELEBRIDADES

Janja pede R$ 50 mil de comentarista da Jovem Pan que disse que ela fuma maconha. Pietra Bertolazzi fez comentário ao vivo; ação é de danos morais.

LGBTQIA+

Homens trans interrompem tratamento hormonal com alta de preços e voltam a menstruar. Testosterona teve aumento de 380% em setembro e passou de R$ 52 para mais de R$ 250.

CARNAVAL

Carnaval de Recife e Olinda deve reforçar manifestações tradicionais. Retorno da folia será tema do Galo da Madrugada e do Homem da Meia-Noite.