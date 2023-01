CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Embora a ideia de um metaverso totalmente imersivo ainda esteja longe da realidade, o uso de tecnologias relacionadas a esse mundo --como realidade virtual, NFTs e --criptomoedas está em evidência.

Com isso, cresce a oferta de cursos de pós voltados à identificação de oportunidades de mercado e à criação de novos produtos e serviços digitais.

A PUC Minas lançou em 2022 um curso sobre estratégias e tecnologias no metaverso. Simone Fernandes Queiroz, 49, coordenadora, diz que não é exigido conhecimento prévio, já que há disciplinas introdutórias sobre inteligência artificial, blockchain, marketing e gestão.

De acordo com ela, ao final do curso os especialistas estarão capacitados para adequar estratégias de marketing a uma proposta imersiva e adaptar negócios para o metaverso.

As atividades são em equipe, incentivando a troca. Por isso, as aulas são online e ao vivo. O conteúdo é gravado e fica disponível por 20 dias.

A especialização dura um ano e custa R$ 9.873 à vista. De acordo com a instituição, o preço leva em conta custos diretos (professores e coordenadores) e indiretos (administrativo, infraestrutura física e tecnológica) para a manutenção do curso.

A modalidade online com aulas ao vivo também permite que a faculdade chegue a diferentes estados, o que dilui os custos e, consequentemente, a mensalidade.

Já a PUC-SP lançou uma extensão em gestão financeira no mundo digital. Ao contrário da pós, a formação tem carga horária enxuta, com 32 horas, e se propõe a aprofundar pontos específicos da formação do profissional.

Para Paulo Romaro, 63, coordenador e professor do curso, a proposta se assemelha ao conceito de "splash and go", usado pelo automobilismo. Para ser capaz de completar o percurso, o piloto precisa parar para abastecer rapidamente e continuar a corrida.

"[Digamos que] estou na área de marketing e fui surpreendido. A empresa quer entrar nessa nova economia ou usar uma nova tecnologia. Eu faço um 'splash and go', atendo essa necessidade e sigo."

O curso aborda quatro temas: a história da moeda e do crédito, moedas digitais, metaverso e os modelos de negócios, e fintechs e o mercado digital. Algumas aulas são presenciais, mas também são transmitidas ao vivo. A formação custa R$ 1.618,40.

Outra atuação possível é a própria criação de metaversos, diz Christian Perrone, coordenador de direito e govtech (aplicação de soluções tecnológicas inovadoras à serviço do interesse público) do ITS Rio (Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio).

Galeria Veja imagens de artistas que fizeram shows no metaverso Ambiente virtual foi palco de noeAmbiente virtual foi palco de nomes como Travis Scott e Ariana Grande https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1737631643674234-veja-imagens-de-artistas-que-fizeram-shows-no-metaverso *** "O Brasil poderá atuar em tudo o que envolve o entretenimento: desenvolvimento de avatares, criação de espaços, arquitetura de locais, criação das marcas, design e todo o conteúdo", explica.

Esse é o foco da pós em desenvolvimento de metaversos da Anhembi Morumbi. Elaborado pelo sistema Ânima Educação, o curso está disponível em outras 13 faculdades parceiras. A formação, de um ano, é dividida em módulos. As aulas são online e gravadas.

Os alunos têm acesso a plataformas voltadas à criação de sistemas digitais por meio de parcerias com empresas de software.

"A gente traz ferramentas do mercado de trabalho para o estudante aplicar na prática o conteúdo que aprendeu", afirma Iracema Campelo, 47, coordenadora dos cursos de educação continuada e pós-graduação da Ânima.

Janaína Vanessa Indaiá da Silva, 42, está no primeiro semestre do curso. Ela trabalha em uma empresa que organiza eventos em universos digitais e pretende atuar no desenvolvimento de metaversos.

"Acho o curso completo porque, além das aulas práticas e da teoria, eles mandam indicações de livro e temos grupos para trocar informações."

A formação custa R$ 9.553 à vista. De acordo com a Ânima, a mensalidade leva em conta fatores como o posicionamento da instituição de ensino que oferta o curso e a experiência do estudante, que inclui a possibilidade de usufruir da infraestrutura tecnológica e física da faculdade, mesmo fazendo o curso online.

Perrone, do ITS Rio, também cita o setor de serviços como braço a ser explorado por profissionais. "Você poderá ter um ecommerce no metaverso, acessar o consultório da sua advogada ou contatar o seu contador por lá", afirma.

Onde estudar

Curso: Metaverso: negócios, tecnologias e estratégias

Instituição: PUC Minas (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais)

Duração: 432 horas

Preço: R$ 9.873 à vista

Modalidade: online

Curso: Gestão financeira no mundo digital: da moeda digital ao metaverso

Instituição: PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo)

Duração: 32 horas

Preço: Matrícula de R$ 809,20 + 1 mensalidade de R$ 809,20

Modalidade: aulas online e presenciais, transmitidas ao vivo

Curso: Desenvolvimento de metaversos

Instituição: Universidade Anhembi Morumbi

Duração: 360 horas

Preço: R$ R$ 9.553,71 à vista

Modalidade: online

Outras universidades que integram o Ecossistema Ânima Educação:

UNP (RN); UNIFG (PE); FPB (PB); AGES; UNIFACS (BA); UNA (MG); UNIBH (MG), IBMR (RJ); USJT (SP); UNICURITIBA (PR); UNISOCIESC (SC); UNISUL (SC) e UNIRITTER (RS)