Termina hoje (28), em Porto Alegre, o Fórum Social Mundial (FSM), com o Festival Social Mundial no Parque da Redenção, que fica no bairro do Bonfim, na região central da cidade. O último evento inclui atividades de poesia, circo, pintura e shows, com início previsto para o fim da tarde.

Em conversa com a Agência Brasil, durante a semana, um dos fundadores do fórum, Oded Grajew, explicou que a ideia do evento sempre foi debater pautas sociais, de inclusão, diversidade, sustentabilidade e democracia. De acordo com ele, nesses 21 anos o evento teve muito sucesso em pautar esses temas na sociedade como um todo.

“Eram assuntos que não eram muito falados. Era muito falada a questão neoliberal da economia, mas a questão do meio ambiente, sustentabilidade, democracia, redução desigualdades, entraram na agenda e acho que o Fórum Social Mundial tem a ver com isso”.

Grajew destaca também que o fórum fortaleceu as conexões entre os movimentos e entidades sociais e a demonstração de força da sociedade civil.

“É uma aposta na articulação da sociedade civil para levar adiante essas pautas. E ela se articulou mundialmente, o fórum é mundial e se desdobra em fóruns locais, temáticos, regionais. E a gente viu o resultado agora na resistência ao golpe, a sociedade civil reagiu, se articulou, se movimentou, mobilizou. Eu acho que as eleições agora, a vitória do Lula, a resistência ao golpe, tem a ver muito com a força da sociedade civil, que se fortaleceu no Fórum Social Mundial”.

Diversidade de temas