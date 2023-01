SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma jovem de 20 anos morreu após ser atropelada na saída de uma festa no interior de São Paulo na manhã deste domingo 929). O caso ocorreu nas proximidades de uma chácara na área rural entre as cidades de São José do Rio Preto e Cedral.

Segundo informações da Polícia Militar e da Polícia Civil, por volta das 7 horas Estefany Ferreira Medina saía de uma festa pré-carnaval acompanhada de um grupo de amigos quando foi atropelada por um carro desgovernado que passou pela estrada de terra em frente à chácara.

Os amigos da jovem relataram à polícia que o veículo estava em alta velocidade e em zigue-zague.

Duas amigas de Estefany conseguiram se jogar para o lado e foram atingidas de raspão pelo carro. Uma delas teve ferimentos leves. Já Estefany foi atropelada e arrastada por cerca de 10 metros pelo veículo até que o motorista parou o carro.

Fuga em alta velocidade

Testemunhas relataram aos policiais que o motorista desceu do carro e, ao ver que a jovem estava caída e inconsciente, entrou novamente no veículo, fugindo do local em alta velocidade sem prestar socorro.

O Samu (Serviço Móvel de Atendimento de Urgência) foi chamado, mas a jovem morreu antes da chegada dos socorristas.

O corpo dela foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) e o enterro será amanhã no cemitério São João Batista, em São José do Rio Preto (SP).

A polícia faz buscas nas cidades da região na tentativa de identificar o motorista que causou a morte. Amigos de Estafany lamentaram a morte da jovem.

Ela estava vivendo uma fase muito feliz, havia começado em um novo emprego e estava tirando a habilitação. Na quinta-feira, decidiu que iria a essa festa. Eu não fui, mas ela foi com algumas outras amigas Ana Caroline Brito, amiga da vítima

"Ela era de ter muitas amizades, era muito parceira de todo mundo, super brincalhona e divertida", completou.