SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A semana será de muito calor e pancadas de chuva na capital paulista. Os últimos dias do mês de janeiro serão típicos de verão, com sol forte seguido de temporais ao fim da tarde.

Nesta segunda-feira (30), segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), da Prefeitura de São Paulo, a temperatura máxima deve chegar a 29°C. Após as 16h, está prevista chuva forte, com possibilidade de rajadas de vento e risco de alagamentos.

Já na terça (31), o sol aparece entre muitas nuvens pela manhã e a sensação será de tempo abafado. Ao longo da tarde podem ocorrer pancadas de chuva, com trovoadas e formação de alagamentos. A temperatura permanece estável com 20°C ao amanhecer e pico de 28°C no início da tarde.

Segundo a Climatempo, até a próxima sexta (3), a cidade de São Paulo terá registros moderados ou mais intensas todos os dias. A temperatura deve oscilar entre 20°C e 29°C.

No fim da tarde deste domingo (29), parte da cidade estou em alerta para alagamentos em razão do temporal que atingiu com mais força a zona leste da capital paulista. Segundo os Bombeiros, foram oito chamados para resgate de pessoas em razão de enchentes.

Ao menos cinco córregos e o rio Aricanduva transbordaram, segundo o CGE.

No último sábado (28), a chuva forte que atingiu capital paulista causou uma morte no bairro Cidade Líder, na zona leste da capital.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima é um motociclista que foi arrastado pela enxurrada na altura do número 3.400 da avenida Cidade Líder, para dentro de um córrego. O homem foi encontrado sem vida pelo Resgate, próximo à ciclovia da rodovia Ayrton Senna.